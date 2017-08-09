У Львівській області пройшли навчання вибухотехніків: досвідом ділилися фахівці ФБР (відео)
20:50, 09 серпня 2017Суспільство
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Українські вибухотехніки з навчальною метою підірвали чотири машини.
На Львівщину приїхали фахівці американської спецслужби ФБР
У Львівській області пройшли навчання вибухотехніків, ФБРівці поділилися досвідом з українськими вибухотехніками. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Також там були поліцейські сапери, і навіть спецпідрозділ "КОРД".
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"А саме - як треба реагувати на вибухові загрози. За легендою, злочинець підклав в машину кілька видів вибухівки. Поліція повинна була визначити, що здетонувало і зберігається загроза вибухів", - наголошується в повідомленні.
Раніше в Балтійському морі стартували військові навчання за участю Латвії, Литви та Німеччини.
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