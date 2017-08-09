У Львівській області пройшли навчання вибухотехніків: досвідом ділилися фахівці ФБР (відео)

У Львівській області пройшли навчання вибухотехніків, ФБРівці поділилися досвідом з українськими вибухотехніками. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Також там були поліцейські сапери, і навіть спецпідрозділ "КОРД".

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"А саме - як треба реагувати на вибухові загрози. За легендою, злочинець підклав в машину кілька видів вибухівки. Поліція повинна була визначити, що здетонувало і зберігається загроза вибухів", - наголошується в повідомленні.

Раніше в Балтійському морі стартували військові навчання за участю Латвії, Литви та Німеччини.