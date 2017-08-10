СБУ дала українцям рекомендації щодо закордонних поїздок після інциденту з наркотиками в ОАЕ

Служба безпеки України закликає громадян, що подорожують за кордон, бути пильними і не порушувати законодавство приймаючої країни.

Про це йдеться у звернення СБУ на офіційному сайті відомства.

Зазначається що зросла кількість громадян України, які обманним шляхом залучаються до протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним транспортуванням та розповсюдженням наркотичних речовин.

«У поточному році на території ОАЕ затримано п’ять українців за звинуваченнями у скоєнні злочинів, пов’язаних з транспортуванням та розповсюдженням наркотичних речовин. Усі вони під час перебування в Туреччині отримували від невідомих гроші за перевезення в ОАЕ медпрепаратів. Четверо з них очікують на рішення суду, одного – засуджено», – повідомили у Службі безпеці.

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«СБ України рекомендує громадянам під час поїздки за кордон уникати спілкування з підозрілими особами та не погоджуватися перевозити будь-які речі або предмети, що вам не належать», – закликали у відомстві.