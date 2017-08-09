На Одещині СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі

Канал контрабанди екстазі з Європи ліквідувала в Одеській області Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Двоє місцевих жителів отримували психотроп МДМА поштою і збували його у розважальних закладах регіону.

Співробітники СБУ задокументували отримання наркоділками декількох поштових відправлень з півтисячею таблеток екстазі та затримали їх під час отримання чергової посилки.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, в Індії затримали судно, що перевозило півтори тонни героїну. Вилучений героїн вважається найбільшою одиничної партією наркотиків, вилученої на даний момент.