На Одещині СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі
Двоє місцевих жителів отримували психотроп МДМА поштою і збували його у розважальних закладах регіону.
Канал контрабанди екстазі з Європи ліквідувала в Одеській області Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Двоє місцевих жителів отримували психотроп МДМА поштою і збували його у розважальних закладах регіону.
Співробітники СБУ задокументували отримання наркоділками декількох поштових відправлень з півтисячею таблеток екстазі та затримали їх під час отримання чергової посилки.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНІАН, в Індії затримали судно, що перевозило півтори тонни героїну. Вилучений героїн вважається найбільшою одиничної партією наркотиків, вилученої на даний момент.