Жителям окупованої Ялти довелося організовувати пікет проти вантажівок Філіпа Кіркорова

В окупованому Криму людям довелося організовувати пікет для боротьби з королем російської естради Філіпом Кіркоровим, вантажівки якого псували набережну Ялти і заважали людям пройти до лав під час концерту.

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Про це повідомляє кримський журналіст Сергій Сардико в соцмережах.

"Ура! Ми перемогли! Пізно ввечері відбулася розмова з гендиректором Кримської держфілармонії Олесею Костенко, яка запевнила, що вантажні автомашини Кіркорова будуть заїжджати до концертного залу "Ювілейний" через вулицю Чехова, а не через ялтинську набережну!", - написав журналіст.

"Пікетування, заплановане на 11 серпня, скасовуємо, т. к. наші вимоги були повністю задоволені", - дописав він.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Філіп Кіркоров заборгував банку 25 мільйонів рублів за кредитом.