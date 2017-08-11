Лідер "Бумбокс" розповів про згоду безкоштовно виступити в окупованому Криму з українським прапором

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, як музикантам пропонували виступити в окупованому Криму. Про це пише видання "Сегодня".

"Нещодавно нас запрошували на два концерти. Один - в Сімферополі, а один - в Самарі. І ми погодилися в Криму виступити безкоштовно, але за умови, що перед нашим виступом прозвучить гімн України, а на позаду буде висіти український прапор. Ясна річ, організатори відмовилися", - розповів музикант.

За словами лідера "Бумбокс", музикантам часто телефонують і запрошують на дні міст.

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"Просто розумієте, в чому річ: ми живемо в різних інформаційних просторах. Згадайте, якими ми були самі по відношенню до держави якихось 5 років тому. І ви, і я. Ми не відчували себе частиною держави, людьми, від яких щось у ній залежить. Ми жили в паралельному світі. У Росії так само і зараз живуть люди, які не мають ніякого співвідношення до держави. Ніякої агресії я до цих людей не відчуваю. Вони знаходяться в іншому інформаційному просторі, не розуміють, як ми можемо жити", - розповів Хливнюк.