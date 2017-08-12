Україна збільшить кількість постів на кордоні з Росією

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) має намір збільшить кількість прикордонних постів, привівши відстань між підрозділами у відповідність з європейськими стандартами. Основна увага приділяється кордонам з Росією, Білоруссю і ПМР. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканало повідомив новий голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає ZN.ua.

"Ми плануємо посилювати наші підрозділи між відділами прикордонної служби, які знаходяться безпосередньо на лінії кордону, додатково створювати відповідні прикордонні пости, європейського варіанту. Це десь на відстані 15-20 кілометрів повинно бути між прикордонними підрозділами", - сказав Цигикал.

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Цигикал зазначив, що сьогодні відстань між прикордонними постами становить від 30 до 100 і більше кілометрів - це ускладнює роботу по охороні кордону.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Путін 10 серпня вніс у Державну Думу проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати системи ППО на кордонах Білорусі з ЄС і Україною.