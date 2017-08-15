Негода змусила український "кукурудзник" Ан-2-100 тимчасово перервати свій рекордний переліт під Вінницею (відео)

Український "кукурудзник" Ан-2-100, який здійснює рекордний переліт з Польщі до Києва, через негоду ввечері 14 серпня був змешений тимчасово перервати свій рекордний переліт під Вінницею. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЧерез негоду в Україні знеструмлено більше 90 населених пунктів

Напередодні ж судно несподівано застрягло у Вінниці. Ближче до міста Бар погода зіпсувалась і кукурузник кидало у різні боки. Піднятися вище пілоти не змогли, бо важкі хмари щільно закрили усе небо. Перед Вінницею хмари притиснули маленький АН-2 до самої землі.

Сьогодні ж Ан-2-100 вирушить до Запоріжжя, аби згодом фінішувати в столиці.

Зазначимо, минулого тижня власники легендарних літаків Ан-2 злетілися з усієї Європи до польського містечка Мелець на фестиваль шанувальників цих не надто швидких, але працьовитих машини, які багато років виготовляли та вдосконалювали в Києві. Україна також представила свій літак.

Як повідомляв Погода.УНІАН, вчора в Україну після тривалої посухи нарешті повернулися грозові дощі, хоча й ненадовго.