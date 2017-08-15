Опубліковано перший тизер українського фільму "Кіборги" (відео)
16:33, 15 серпня 2017Суспільство
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Фільм про оборону Донецького аеропорту - "історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну".
Фільм вийде на екрани у День ЗСУ, 6 грудня 2017 року / Фото УНІАН
У мережі з'явився перший тизер фільму "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту у 2014-2015 роках. Фільм створено за підтримки Держкіно.
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«Художній фільм "Кіборги" - історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нашу нову Україну», - йдеться в описі під відео. Кадри з майбутнього фільму супроводжує пісня гурту Океан Ельзи «Не твоя війна».
Драму «Кіборги» зняв режисер Ахтем Сеітаблаєв («Хайтарма», «Чужа молитва»). Він також зіграв одну із ролей.
Консультантами для написання сценарію виступили самі бійці, що захищали аеропорт. Фільм має вийти на екрани у День ЗСУ, 6 грудня 2017 року.
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