Гройсман: Житомирщина – у трійці лідерів за створенням опорних шкіл

Житомирщина – у трійці лідерів за створенням опорних шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це повідомив сьогодні, 15 серпня, під час селекторної наради прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Дуже важливо, що ми почали створення опорних шкіл. На сьогодні їх є вже 388. У таких школах ми маємо зовсім іншу якість освіти. Зі створенням опорних шкіл найкраще впоралися Кіровоградська, Львівська, Житомирська та Київська області», – зазначив Гройсман.

За словами голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, який брав участь у цій нараді, у Житомирській області створено 30 опорних шкіл, з них 19 – в об'єднаних територіальних громадах, 11 – у районах. У цьому році на оснащення опорних закладів було розподілено з різних джерел понад 44 млн грн. Всього в області функціонує 717 загальноосвітніх навчальних закладів.

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Загалом, наразі підготовка закладів та установ освіти Житомирської області до нового 2017-2018 навчального року завершена на 85%.

У поточному році на підготовку навчальних закладів області залучено близько 180 млн грн, що на 20 млн грн більше, ніж у минулому році.

Нагадаємо, за наступні 2 роки 6 шкіл області будуть комплексно переформатовані під умови Нового освітнього простору, повідомляв Гундич 20 червня цього року під час Координаційної зустрічі «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: успіхи та перспективи» у Києві.