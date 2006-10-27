Ющенко присвоїв Роману Віктюку звання «Народний артист України»
17:34, 27 жовтня 2006Суспільство
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...за вагомий особистий внесок
Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв Роману ВІКТЮКУ - художньому керівнику “Театру Романа Віктюка” (Москва, Росія) почесне звання “Народний артист України”.
Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.
Згідно з Указом, звання присвоєно за “вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного театрального мистецтва, багаторічну плідну творчу працю та високі професійні здобутки”.
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