Ющенко присвоїв Роману Віктюку звання «Народний артист України»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв Роману ВІКТЮКУ - художньому керівнику “Театру Романа Віктюка” (Москва, Росія) почесне звання “Народний артист України”.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Згідно з Указом, звання присвоєно за “вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного театрального мистецтва, багаторічну плідну творчу працю та високі професійні здобутки”.