Живий у піснях: сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилося б 49 років (відео)

Лідер гурту "Скрябін" загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року.

Сьогодні легенді української музики Андрію Кузьменку (Скрябіну) виповнилося б 49 років. Лідер гурту "Скрябін" загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Прощання із співаком пройшли на головних площах багатьох українських міст. Читайте такожНа згадку про Скрябіна: грузинський гурт представив незвичний кавер хітів музиканта (відео) Серед найвідоміших пісень Скрябіна - "Старі фотографії", яку переспівали сотні молодих виконавців.

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