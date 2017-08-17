Живий у піснях: сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилося б 49 років (відео)
15:45, 17 серпня 2017Суспільство
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Лідер гурту "Скрябін" загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року.
Андрій Кузьменко (Скрябін) / скріншот УНІАН
Сьогодні легенді української музики Андрію Кузьменку (Скрябіну) виповнилося б 49 років.
Лідер гурту "Скрябін" загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Прощання із співаком пройшли на головних площах багатьох українських міст.
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Серед найвідоміших пісень Скрябіна - "Старі фотографії", яку переспівали сотні молодих виконавців.
Живий у піснях: сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилося б 49 років
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