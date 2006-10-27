У Києві почнеться святкування Дня Автомобіліста України

У суботу, 28 жовтня у Києві на Майдані Незалежності відбудеться святкування Дня автомобіліста України, організаторами якого виступили Всеукраїнський Союз Автомобілістів (ВСА) і Український Автомобільний Альянс (УАА).

Початок о 11:00. На Хрещатику пройдуть змагання автомобілів зі спортивного маневрування в різних категоріях і серед різних марок машин автоклубів України.

Святкування завершиться концертом популярних українських і зарубіжних артистів: В. Бутусов і група «Ю-пітер», «Здоб ши Здуб», «Авіатор», Світлана Лобода, «Mad Heads XL», «Bottle Grin», шоу — балет «The Best».