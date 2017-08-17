"Чи вважаєте це рішення справедливим?": продюсер Євробачення прокоментував суд у справі пранкера Седюка

Продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак прокоментував суду по справі Віталія Седюка, який оголив сідниці під час виступу Джамали у фіналі Євробачення-2017, повідомлення "Сегодня".

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"Седюку призначили штраф в 500 неоподатковуваних мінімумів, – продовжує він. – Вважаєте це рішення справедливим? Хто відповідальний за його скандальну витівку? Так постановив суд. Я не маю повноважень коментувати це рішення. Ми провели де-факто кілька засідань комісії з розслідування цього інциденту, вивчили і проаналізували відео матеріали з Віталієм Седюком. Ми обов'язково назвемо винних у ситуації, що склалася. В результаті реформування НГТУ (Національна громадська телерадіокомпанія України), а також змін у керівництві, розпорядження про службове розслідування ще не зареєстровано. І це питання, на жаль, залежить не від мене або Дирекції Євробачення, а від вищого керівництва НГТУ. Як тільки завершиться процедура реєстрації комісії з розслідування, ми знову зможемо продовжити роботу і згодом оголосити остаточні результати".

Як повідомляв УНІАН, під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюк вибіг на сцену і оголив сідниці. Цю витівку показали в прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала і забрала Седюка зі сцени, після чого, за словами міністра внутрішніх справ, його відвезли в СІЗО. 15 травня Дніпровський суд Києва обрав запобіжний захід пранкеру у вигляді особистого зобов'язання.