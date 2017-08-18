У Москві зник екс-соліст групи "Браво" - ЗМІ

Сестра співака Євгена Осіна звернулася в поліцію із заявою про його зникнення. Про це агентству "РИА Новости" розповіло джерело в правоохоронних органах.

"Сестра Осіна звернулася в поліцію із заявою про зникнення брата. Поліцейські шукають його", - сказав співрозмовник агентства.

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У прес-службі столичного главку МВС підтвердили факт подачі заяви про зникнення людини, але не уточнили його імені. "Вчора жителька Москви звернулася в поліцію з повідомленням про зникнення брата. За даним фактом проводиться перевірка, ведуться заходи щодо встановлення місцезнаходження чоловіка", - сказав черговий офіцер.

Осін в кінці 1980-х років записав кілька пісень у складі групи "Браво", після чого почав сольну кар'єру. Найбільш відома пісня 52-річного артиста - "Плаче дівчина в автоматі", написана на вірші Андрія Вознесенського.

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