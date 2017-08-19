На Житомирщині археологи продовжують вивчення древлянського колодязя X століття

На Житомирщині археологи продовжують вивчення унікального об’єкта – древлянського колодязя X століття.

Читайте такожПід час розкопок під Дніпром археологи знайшли скіфську "амазонку" з прикрасами (фото)Про це УНІАН повідомили в Олевській об'єднаній територіальній громаді.

Як зазначається у повідомленні, "нещодавно археологи виявили унікальний об’єкт – древлянський колодязь X століття на городищі в Олевську".