На Житомирщині археологи продовжують вивчення древлянського колодязя X століття
12:01, 19 серпня 2017Суспільство
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Розкопки проводить Житомирська археологічна експедиція, яка вже показала найцікавіші знахідки.
REUTERS
На Житомирщині археологи продовжують вивчення унікального об’єкта – древлянського колодязя X століття.
Читайте такожПід час розкопок під Дніпром археологи знайшли скіфську "амазонку" з прикрасами (фото)Про це УНІАН повідомили в Олевській об'єднаній територіальній громаді.
Як зазначається у повідомленні, "нещодавно археологи виявили унікальний об’єкт – древлянський колодязь X століття на городищі в Олевську".
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