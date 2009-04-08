Масового відключення мобільних телефонів в Україні не буде

Масового відключення мобільних телефонів, ввезених до України до вересня 2009 року, не буде. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Українського державного центру радіочастот» (УДЦР).

«Власники мобільних телефонів, які діятимуть в мережах операторів до 01.09.2009 року, можуть не хвилюватися з питань їхнього обслуговування мобільними операторами», - наголошується в повідомленні.

Як відомо, деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що 80% мобільних телефонів, ввезених до України нелегально, можуть бути відключені у зв`язку з введенням через низку нормативно-правових актів НКРЗ, зокрема тих, що стосуються нового порядку ввезення, реалізації і обслуговування операторами мобільних телефонів. При цьому ЗМІ стверджували, що інформацію про законно ввезені телефони митна служба передасть УДЦР, і після звірки з операторами всі нелегально ввезені телефони можуть бути відключені.

У прес-службі УДЦР спростовують подібну інформацію.

«Повідомляємо, що згідно з чинним законодавством всі мобільні телефони, які підключені до мережі мобільних операторів і діють в їх мережах в даний час і до 1 вересня 2009 року включно, незалежно від терміну підключення автоматично вважаються законними», - говориться в повідомленні прес-служби УДЦР.

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