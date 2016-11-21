На Одещині викрили три цехи, які шили підробний одяг відомих брендів

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, слідство встановило, що в приміщеннях в Одесі та Овідіопольському районі області організовано незаконне виробництво одягу з використанням знаків відомих брендів, зокрема: Boss Nike, Adidas, Philipp Plein, Chanel, Armani, Versace та ін.

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«Під час санкціонованого обшуку працівниками прокуратури спільно зі співробітниками обласного управління захисту економіки виявлено та припинено діяльність трьох нелегальних цехів з виготовлення контрафактного одягу», - повідомили у прес-службі.

У відомстві відзначили, що правоохоронцями вилучено більш як 1 тис. одиниць незаконної продукції, матеріали для її виготовлення і 150 швейних машинок. Вартість вилученого уточнюється.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальній справі за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів, фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

За повідомленням Головного управління Національної поліції в області, проведено санкціоновані судом обшуки у житлових, складських і виробничих приміщеннях, а також в автотранспорті зловмисників, які організували незаконний бізнес. Вилучений одяг направлели на експертизу.