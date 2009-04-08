Тимошенко і Стельмах запевнили голову місії МВФ, що буде краще

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що під час роботи в Україні місії Міжнародного валютного фонду, яка починається завтра, програму співпраці України і МВФ буде успішно переглянуто з урахуванням інтересів обох сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з головою місії МВФ в Україні Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Під час зустрічі сторони відзначили плідність проведеної останніми тижнями роботи з продовження діалогу про співпрацю між МВФ і Україною.

Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ зазначила, що в МВФ були раді одержати запевнення від уряду України і Президента України Віктора ЮЩЕНКА в тому, що програма виконуватиметься за планом.

«Ми готові продовжити дискусію і сподіваємося, що всі ті зусилля, які ми доклали в останні тижні і місяці, принесуть результати», - сказала вона.

Глава місії МВФ зазначила, що на сьогоднішній день українською стороною виконано ряд необхідних дій для продовження співпраці, і висловила надію, що наступного тижня Верховній Раді все ж таки вдасться прийняти ряд важливих рішень для успішного продовження цієї співпраці.

У свою чергу прем`єр-міністр України зазначила, що уряд за останні кілька тижнів ужив всіх заходів для того, щоб, незважаючи на політичну кризу, прийняти ряд рішень для відновлення співпраці з МВФ, зокрема, в питанні щодо збалансування фінансових потоків.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що сьогодні уряду досить складно виконувати дохідну частину бюджету.

«Дійсно, кожного місяця – це боротьба за те, щоб бюджет було виконано», - наголосила вона.

Присутній на зустрічі голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ повідомив, що на сьогоднішній день питання рекапіталізації банків перебуває на фінальній стадії. «Ми виходимо на фінішну пряму з рекапіталізації і конкретно розглядатимемо рекапіталізацію тих або інших банків. Питання в тому, кому довірити управління цими банками, щоб рекапітализація не пройшла дарма», - сказав він.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, що постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання або ненадання Україні другого траншу.

У лютому глава місії МВФ Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

31 березня ВР розглядала пакет антикризових законопроектів, що дозволяють одержати другий транш кредиту МВФ.

Так, Верховна Рада ухвалила закони про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні і тютюнові вироби.

Водночас парламент відмовився включити до порядку денного три антикризові законопроекти, запропоновані урядом.

Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 725,19 млн. грн. на компенсацію НАК "Нафтогаз України" збитку при реалізації імпортного газу в 2009 році (№4266), а також зміну законів про пенсійне забезпечення (№3521 № 4217).

Ухвалення даних законопроектів парламентом Кабінет міністрів називав умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.