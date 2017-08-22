"Голий Король": лідер "Бумбокс" розповів, що вперше написав пісню-діалог з країною

Фронтмен української групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, що думає з приводу виходу нового альбому "Голий Король" і як музиканти намагалися концептуально об'єднати всі пісні.

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Нагадаємо, що новий альбом увійшло шість пісень: "Колишня", "Голий Король", "Вболівальник", "Сталеві квіти", "Вечір в Ріо" і акустична версія пісні "Люди" як бонус-трек, повідомляє "24 канал".

Андрій Хливнюк поділився, кому він присвятив пісні і з ким пов'язав свою творчість при створенні альбому "Голий Король".

"Я не писав пісню "Голий Король" про якомусь конкретному політичному діячеві. Але, думаю, вперше написав пісню-діалог. Діалог з країною. Це серйозна річ, за формою – класичний хіп-хоп, зіграний наживо", - зізнався співак.

Фронтмен групи додав, що кожна пісня має свою особливу історію.

"Я кажу про "Сталеві квіти" і присвячую її всім волонтерам та небайдужим громадянам. Але є і весела пісня – " Вболівальник ". І це буде супер-хіт! А ще – "Колишня" , з якою ви добре знайомі."Вечір в Ріо", написана мною для O. Torvald в 2014 році і виходить тільки зараз. Шоста пісня, "Люди", в акустичній версії, подарунок нашим слухачам, бонус-трек", – розповів музикант.