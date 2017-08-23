В Одесі Потьомкінські сходи накрили величезним прапором України (фоторепортаж)

В Одесі на Приморському бульварі стартував дев'ятий Вишиванковий фестиваль. Як пише "Думська", за традицією його учасники пронесли по Потьомкінських сходах величезний державний прапор, довжина якого точно відповідає віку нашої держави з дня проголошення незалежності.

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Керівник оргкомітету Вишиванкового фестивалю Наталя Мажарова розповіла, що головна мета заходу — ще раз нагадати, що Одеса — це Україна.

«Це яскрава і тепла акція. І саме такі події, коли дуже багато одеситів і гостей нашого міста приходять і долучаються до української культури, об'єднують нашу країну, об'єднують одеситів і зміцнюють нашу віру в незалежну і процвітаючу державу», — розповіла організатор акції.

Учасники акції, серед яких були військовослужбовці ЗСУ, підняли по сходах 26-метровий жовто-блакитний стяг, а нагорі, біля пам'ятника Дюку, виконали державний гімн.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День державного прапора.