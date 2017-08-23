В окупованому Севастополі патріоти привітали Україну з Днем прапора та Днем Незалежності флешмобом

У центрі Севастополя, неподалік від пляжу «Хрустальний», 27 жителів міста сфотографувалися у жовто-блакитних шатах - так місцеві патріоти привітали Україну з Днем національного прапора. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Читайте такожЧубаров: не може бути сумнівів, що невдовзі прапор України і кримськотатарський прапор знову майорітимуть у КримуСевастопольська фотохудожниця Тетяна Москаленко, яка в 2014 році, за інформацією ЗМІ, відмовилася від російського громадянства, розмістила в соцмережі фото з флешмобу з підписом «Вітаємо нашу Україну з Днем Прапора и Днем Незалежності!!! З тобою в серці».

«Між собою ми не називали це флешмобом, ну а просто зателефонували друзям, друзям друзів і їх знайомим і запропонували сфотографуватися в центрі Севастополя, щоб показати, що в Криму є справжні патріоти України і що не можна материковим українцям відмовлятися від Криму», - розповіла одна з організаторів акції.

За словами учасниці акції, перехожі з подивом дивилися на таку кількість людей у жовто-блакитних шатах, і один навіть поцікавився, чи це не мітинг.

«Зі мною в центр міста прийшла моя маленька дочка, крім неї там ще були діти. Для дитини була велика радість надіти віночок, взяти участь у спільній справі. А син моєї подруги, якому 7 років, взагалі був захоплений такою кількістю українців. Ми, як правило, спілкуємося вузьким колом, а тут діти побачили, що нас насправді багато. Я думаю, це найважливіше в цьому флешмобі. Те, що маленькі севастопольці навіть зараз, під час окупації, відчувають себе українцями», - розповіла одна з учасниць, яка просила не називати її прізвища.