"Від історичних місць до зони АТО": як зірки влаштували грандіозні концерти по всій країні у День Незалежності (фото, відео)

День Незалежності України вітчизняні зірки влаштували яскраві концерти. Батурин, Харків, Камянець-Подільський – так розподілилася географія виступів Руслани, "Океану Ельзи" та Тіни Кароль.

При чому, для тренера "Голосу країни-7" цей виступ став початком грандіозного туру, а для "океанівців" - крайнім перед тривалою творчою відпусткою. Втім, музиканти вже анонсували наступнорічний великий концерт на 24-те серпня.

"24-го серпня 2018-го року концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи" відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Традиційний великий концерт "Океану Ельзи" до Дня Незалежності України наступного, 2018-го, року відбудеться на найбільшій арені країни - столичному НСК "Олімпійський". Цей виступ стане першим концертом, який "Океани" дадуть після майже річної концертної паузи.Нагадаємо, в червні музиканти завершили півторарічний "Світовий тур" на підтримку альбому "Без меж", який пройшов на 4-х континентах, у понад 30 країнах", - зазначається на офіційній сторінці колективу у соцмережі.

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Під час харківського шоу "ОЕ" не минулося без столичних особливостей організації - із кількох десятків входів на стадіон "Металіст" працювало лише два. Люди стояли в кілометрових чергах ледь не півконцерту. Однак святковий настрій це не зіпсувало.

Чергу на вхід люди займали за три години до концерту, а до Харкова їхали з десятків різних міст.

В особливий день на концерт запросили і особливих людей - тих, кому ми завдячуємо нашою незалежністю, воїнів АТО що нині лікуються у харківському шпиталі. Для декого з них це перший вихід в люди за довгі місяці на лікарняному ліжку.

Під час своїх святкових виступів Руслана, Тіна Кароль та зірки Студії "Квартал-95" вітали співвітчизників, співали гімн та вшановували загиблих патріотів хвилиною мовчання. При чому, "кварталівці" відіграли шоу у Краматорську.

До Запоріжжя завітали учасник телепроекту "Голос Країни", переможець "Битви Хорів", володар першої премії вокалістів у Лондоні під патронатом королівського дому Ростислав Кушина, заслужена артистка естрадного мистецтва України Божена Дар та лауреат міжнародних конкурсів акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак.

Родзинкою заходу стала концертна програма співачки Alyosha та гурту "ТІК".