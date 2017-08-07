MONATIK, Тіна Кароль та інші українські зірки запалили Чорноморські ігри-2017 (фото)
Цьогоріч вокалом вражали діти, а колишні випускники "Чорноморських ігор" та відомі співаки сиділи в журі і виступали з номерами.
Після тривалої перерви міжнародний дитячий фестиваль "Чорноморські ігри" відновив свою роботу.
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Завдяки цьому конкурсу показати талант свого часу змогли Надя та Позитив з гурту "Время и Стекло" та інші відомі виконавці, пише "Радіо Люкс".
Цьогоріч вокалом вражали діти, а колишні випускники "Чорноморських ігор" та відомі співаки сиділи в журі і виступали з номерами.
Надя Дорофеєва поділилася в Instagram знімком з мамою і розповіла, як це було, знову співати ту саму пісню на конкурсі.
MONATIK став справжньою зіркою фестивалю. Для того, щоб зробити з ним селфі, шанувальники стояли в довжелезній черзі.
Тіна Кароль зізналася, що саме на сцені "Чорноморських ігор" зрозуміла, що хоче бути співачкою.