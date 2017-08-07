MONATIK, Тіна Кароль та інші українські зірки запалили Чорноморські ігри-2017 (фото)

Після тривалої перерви міжнародний дитячий фестиваль "Чорноморські ігри" відновив свою роботу.

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Завдяки цьому конкурсу показати талант свого часу змогли Надя та Позитив з гурту "Время и Стекло" та інші відомі виконавці, пише "Радіо Люкс".

Цьогоріч вокалом вражали діти, а колишні випускники "Чорноморських ігор" та відомі співаки сиділи в журі і виступали з номерами.

Надя Дорофеєва поділилася в Instagram знімком з мамою і розповіла, як це було, знову співати ту саму пісню на конкурсі.

MONATIK став справжньою зіркою фестивалю. Для того, щоб зробити з ним селфі, шанувальники стояли в довжелезній черзі.

#MONATIK❤ Такий тихенький в житті,а на сцені✈ ️ Всього пів години в черзі і селфі є з ним. ______________ Дякую, за селфі #Скадовськ#чорноморськіігри2017 A post shared by S H P A K O V A (@shpakova_24) on Aug 6, 2017 at 11:27am PDT

Тіна Кароль зізналася, що саме на сцені "Чорноморських ігор" зрозуміла, що хоче бути співачкою.