У Житомирській області пройде IX Міжнародний фестиваль дерунів

У Житомирській області 9 вересня пройде IX Міжнародний фестиваль дерунів. Про це УНІАН повідомили у Коростенській міській раді.

Як зазначається у повідомленні, у програмі фестивалю - дегустація дерунів та місцевих напоїв, конкурс на найкращий дерунмайстер-клас приготування дерунів від мера міста.

Також відбудуться різноманітні конкурси: на кращий твір про деруни, на кращий анекдот, вірш, пародію на народну пісню та смішну історію, на найкращий транспарант.

Серед іншого, заплановані прославляючі деруни змагання з Дерунярського триборства: кидання дерунів в миску зі сметаною з 5 метрів , змагання на найбільшу кількість продегустованих дерунів та за кращий відгук переможцю, виставки народної творчості, виступи фольклорних ансамблів. тощо.

Також на фестивалі діятиме"школа дерунярства", де кожен бажаючий зможе приготувати деруни під керівництвом досвідчених кухарів.