На Дніпропетровщині СБУ перекрила надходження боєприпасів із зони АТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили на Дніпропетровщині продаж боєприпасів, привезених із району проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що один з військовослужбовців дислокованої у Дніпропетровській області частини після відряджень на схід України привозив для продажу боєприпаси.

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Оперативники спецслужби задокументували факт реалізації військовим чотирьох тротилових шашок загальною вагою один кілограм, восьми гранат РГД-5 і РГН із запалами та затримали зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.