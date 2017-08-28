На Дніпропетровщині СБУ перекрила надходження боєприпасів із зони АТО

13:29, 28 серпня 2017
Суспільство
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Оперативники вилучили чотири тротилові шашки загальною вагою один кілограм, восьми гранат РГД-5 і РГН із запалами та затримали зловмисника. 

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії / фото ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою припинили на Дніпропетровщині продаж боєприпасів, привезених із району проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що один з військовослужбовців дислокованої у Дніпропетровській області частини після відряджень на схід України привозив для продажу боєприпаси.

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Оперативники спецслужби задокументували факт реалізації військовим чотирьох тротилових шашок загальною вагою один кілограм, восьми гранат РГД-5 і РГН із запалами та затримали зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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Теги: #зброя з ато#боєприпаси з АТО