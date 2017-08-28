Суд заарештував начальника поліції охорони Будника
Начальнику Департаменту поліції охорони Нацполіції та його посереднику присудили по 128 тисяч гривень застави.
Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід начальнику Департаменту поліції охорони Національної поліції України, який підозрюється в хабарництві, та посереднику у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тис грн кожному. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
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"За клопотанням Генеральної прокуратури України 25.08.2017 Печерським районним судом міста Києва начальнику Департаменту поліції охорони Національної поліції України та посереднику при одержанні неправомірної вигоди обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тис грн кожному", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня за підозрою в одержанні хабара затримано начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України.
Зокрема встановлено, що чиновник через посередника вимагав від жителя міста Києва передачі щомісяця неправомірної вигоди в сумі понад 80 тис. грн, крім офіційних платежів, за надання послуг з фізичної охорони. Правоохоронця та посередника затримано під час одержання хабара в розмірі 96 тис грн.