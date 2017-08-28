Суд заарештував начальника поліції охорони Будника

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід начальнику Департаменту поліції охорони Національної поліції України, який підозрюється в хабарництві, та посереднику у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тис грн кожному. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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"За клопотанням Генеральної прокуратури України 25.08.2017 Печерським районним судом міста Києва начальнику Департаменту поліції охорони Національної поліції України та посереднику при одержанні неправомірної вигоди обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тис грн кожному", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня за підозрою в одержанні хабара затримано начальника Департаменту поліції охорони Національної поліції України.

Зокрема встановлено, що чиновник через посередника вимагав від жителя міста Києва передачі щомісяця неправомірної вигоди в сумі понад 80 тис. грн, крім офіційних платежів, за надання послуг з фізичної охорони. Правоохоронця та посередника затримано під час одержання хабара в розмірі 96 тис грн.