У Луцьку вшанували пам'ять в'язнів фашистських концтаборів

У Луцьку сьогодні вшанували пам`ять в`язнів фашистських концтаборів.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь представники місцевої влади, громадських та ветеранських організацій, громадськість міста, які поклали квіти до стели "Жертвам нацизму".

Також учасники заходу взяли участь у відкритті тематичної виставки, присвяченої жертвам фашистських концтаборів, що відкрилася у Волинському краєзнавчому музеї. На ній представлені архівні документи, спогади та свідчення очевидців тих часів.

Захід відбувся в рамках відзначення 11 квітня Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Довідка УНІАН. Зараз у Луцьку проживає п’ятеро осіб, яким офіційно надано статус в’язнів фашистських концтаборів.