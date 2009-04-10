На Донеччині по 1,5 тонни небезпечних відходів на кожного жителя

На території Донецької області накопичилося 6,5 млн. тонн небезпечних відходів виробництва, що становить майже по півтори тонни на кожного жителя.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики Донецької області. (У Донецькій області проживає 4,4 млн. чоловік – УНІАН).

У повідомленні уточнюється, що на початок 2009 року на території Донецького регіону було накопичено 6,5 млн. тонн відходів I-III класів небезпеки.

Статистики нагадали, що всі промислові відходи поділяються на чотири класи небезпеки: перший клас – це речовини (відходи) надзвичайно небезпечні; другий клас - речовини (відходи) високонебезпечні; третій клас - речовини (відходи) помірно небезпечні і четвертий клас - речовини (відходи) малонебезпечні. Таким чином, надзвичайно небезпечних, високонебезпечних і помірно небезпечних відходів виробництва на кожного жителя регіону, включаючи дітей, припадає майже по 1,5 тонни, констатували в облуправлінні.

У масштабах України в Донецькій області внаслідок надзвичайно високої концентрації промислового виробництва знаходиться майже третина небезпечних відходів виробництва країни, додали статистики.