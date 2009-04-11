Оніщук: проблема не в тому, кого обирати раніше

Одночасне проведення президентських і парламентських виборів можливе.

Так думку висловив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК учора в ефірі «Свободи на Інтері».

За його словами, «єдине що це покладе на парламент обов’язок удосконалити виборче законодавство, синхронізувати виборчий процес». «Це не просто, але це можливо», - додав М.ОНІЩУК.

Він не виключає, що лідери політичних сил можуть домовитись про будь-який варіант виборів, тобто про одночасні, чи спочатку парламентські, а потім президентські, або президентські, а потім парламентські, але при будь-якому варіанті «мають бути знайдені правові конституційні для цього підстави”. «Ми вже багато прожили з доцільністю і переконалися в тому, що нічого доброго вона громадянам не несе, і треба навчитися жити за Конституцією, за законами», - підкреслив М.ОНІЩУК.

Він наголосив, що проблема полягає не в тому, кого обирати раніше, а в необхідності змінити саму систему організації влади. «Якщо президент і більшість в парламенті будуть представляти одну політичну силу, один світогляд, і одну ідеологію – буде гарно, а як тільки вони будуть, як кажуть, різних віросповідань суспільних та ідеологічних, то буде те, що є сьогодні», - додав міністр юстиції України.