Уряд щомісяця виділятиме зі Стабфонду 350 млн. на зарплати шахтарям

Уряд щомісяця виділятиме зі Стабілізаційного фонду 350 млн. грн. на виплату зарплат шахтарям.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України № 358-р від 2 квітня, оприлюдненому на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, щомісяця, починаючи з березня 2009 року, 350 млн. грн. Стабілізаційного фонду відповідно до пункту 3 частини першої статті 76 Закону “Про Державний бюджет України на 2009 рік” спрямовуватимуться на реалізацію проектів, пов`язаних з підтримкою діючих потужностей вугледобувних підприємств (на часткове покриття витрат із собівартості продукції).

Уряд доручив Мінвуглепрому спрямовувати ці кошти лише на виплату заробітної плати (з нарахуваннями) шахтарям відповідно до Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки вугледобувним підприємствам (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 69 від 28 січня 2009 року.

Згідно із розпорядженням, Міністерство фінансів на підставі пропозицій Мінвуглепрому має внести в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО оголосила подяку міністру вугільної промисловості Віктору ПОЛТАВЦЮ за ліквідацію заборгованості з виплати зарплати у вугільній галузі. «На сьогодні не існує заборгованості перед працівниками Міністерства вугільної промисловості – шахтарями, шахтобудівниками, всіма тими, хто сьогодні працює і зайнятий на підприємствах вугільної галузі, включаючи і сферу обслуговування», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК повідомив 1 квітня, що у Донецькій області станом на 31 березня заборгованість з виплати зарплати працівникам вугільної галузі становить 736,2 млн. грн.

Він спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що уряд виплатив заборгованість із зарплати шахтарям. «Треба називати речі своїми іменами. В даному разі я не знаю, про що говорила прем`єр-міністр. Я не називаю цифри по країні, я назвав їх по Донецькій області. Все решта – це неправильна інформація, якщо не сказати більше», - зазначив А.БЛИЗНЮК.