"Ніколи не відчую такої любові": як дочка Майкла Джексона підписала рідкісний знімок з батьком до дня його народження (фото)

Періс Джексон привітала свого рідного батька, покійного поп-короля музики Майкла Джексона, з днем народження. Зворушливе послання з архівних фото юна зірка опублікувала в мережі.

Відповідне повідомлення Періс розмістила в своєму Instagram.

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"Вітання до дня народження любові мого життя, людини, яка показала мені, якою є любов, того, хто наділив мене моральною стійкістю і показав, як мріяти. Ніколи не відчую такої любові, як до тебе. Ти завжди зі мною і я завжди з тобою. Хоча я – не ти, а ти – не я, я знаю, що ми – одне ціле. І наші душі ніколи не зміняться. Дякуємо за магію, назавжди і завжди", – підписала зворушливе фото Періс.

Нагадаємо, що Майкл Джексон пішов з життя 25-го червня 2009-го року. За даними ЗМІ, сталася трагедія після передозування лікарськими препаратами, серед яких був пропофол.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, сьогодні легенді виповнилося б 59 років.