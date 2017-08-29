"Ніколи не відчую такої любові": як дочка Майкла Джексона підписала рідкісний знімок з батьком до дня його народження (фото)
Сьогодні королю поп-музики Майклу Джексону виповнилося б 59 років.
Періс Джексон привітала свого рідного батька, покійного поп-короля музики Майкла Джексона, з днем народження. Зворушливе послання з архівних фото юна зірка опублікувала в мережі.
Відповідне повідомлення Періс розмістила в своєму Instagram.
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"Вітання до дня народження любові мого життя, людини, яка показала мені, якою є любов, того, хто наділив мене моральною стійкістю і показав, як мріяти. Ніколи не відчую такої любові, як до тебе. Ти завжди зі мною і я завжди з тобою. Хоча я – не ти, а ти – не я, я знаю, що ми – одне ціле. І наші душі ніколи не зміняться. Дякуємо за магію, назавжди і завжди", – підписала зворушливе фото Періс.
Нагадаємо, що Майкл Джексон пішов з життя 25-го червня 2009-го року. За даними ЗМІ, сталася трагедія після передозування лікарськими препаратами, серед яких був пропофол.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, сьогодні легенді виповнилося б 59 років.
birthday wishes to the love of my life, the one person who showed me what passion truly was the one that gave me solid morals to live by and how to dream. i will never feel love again the way i did with you. you are always with me and i am always with you. though i am not you, and you are not me, i know with all of my being that we are one. and our souls will never change in that way. thank you for the magic, forever and always.