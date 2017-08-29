У Білорусі не підтверджують інформацію про утримання зниклого українця Гриба під вартою - МЗС

Компетентні органи Білорусі не підтверджують інформацію про утримання зниклого 19-річного громадянина України Павла Гриба під вартою у спецзакладах в цій країні. Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Зокрема, дипломат поінформував про виконання українськими консулами доручення МЗС щодо встановлення шляхом контактів з компетентними органами Білорусі та Росії місцезнаходження зниклого українця.

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"За результатами контактів консула України у Республіці Білорусь з компетентними органами міст Вітебська та Мінська не підтверджено інформацію про можливе тримання зниклого громадянина України у спецзакладах на території цієї країни", - сказав Кирилич.

Водночас, відповідаючи на запитання про можливість перебування Павла Гриба на території РФ, Кирилич сказав: "У разі його тримання у спецзакладах на території Російської Федерації, ми очікуємо на швидке повідомлення про місце тримання, причини затримання, наявність адвоката для захисту його прав, як це передбачено статтею 13 Консульської конвенції з Російською Федерацією".

Як повідомляв УНІАН, МЗС доручило українським консулам у співпраці з компетентними органами Росії та Білорусі встановити місцезнаходження 19-річного Павла Гриба, який є сином члена громадської ради Державної прикордонної служби України Ігоря Гриба.

Про зникнення сина заявив сам Ігор Гриб. Він повідомив, що 24 серпня 2017 року його 19-річний син поїхав до Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Ця дівчина, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з РФ.

Гриб повідомив, що Павло мав повернутись того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки сина у Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).