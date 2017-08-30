В Одесі СБУ перешкодила закупівлі російського обладнання на державні гроші

Співробітники СБУ попередили в Одесі закупівлю російського обладнання комунальним підприємством на понад 7 млн грн під час проведення тендерних торгів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте такожСБУ припинила діяльність "диванних" сепаратистів з соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" (відео)"Правоохоронці встановили, що одне з комунальних одеських підприємств оголосило конкурс на закупівлю обладнання для власних потреб. Під час перевірки конкурсної документації співробітники спецслужби з’ясували, що умови тендеру «виписані» саме під продукцію російського виробництва", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що чиновники сформували такі вимоги, незважаючи на рішення Національного комітету з промислового розвитку щодо надання обов'язкової та безумовної переваги українським виробникам при проведенні будь-яких конкурсів для забезпечення продукцією держпідприємств.

Експерти профільного державного науково-дослідного інституту дійшли висновку, що продукція російського виробника значно гіршої якості ніж українські аналоги та не відповідає діючим технічним вимогам.

"За матеріалами СБУ тендерний комітет скасував закупівлю російського обладнання. Нові вимоги закупівель передбачають участь виключно українських виробників", - підсумували в СБУ.