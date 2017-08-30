Грецька делегація відвідає окупований Крим - ІС

У період з 20 по 30 вересня в окупований Крим приїде грецька делегація. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Домовленість про візит була досягнута для виконання вказівки з адміністрації президента РФ між керівником регіональної національно-культурної автономії греків Криму Шонусом й главою муніципалітету Філіс (Греція) Паппусом.

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До складу грецької делегації увійдуть 7 представників: Христос Паппус, Георгіос Крітікос, Дімітріос Стураїтіс, Саввас Саввас, Василіос Георгіадіс, Костянтина Пападіма, Іоанніс Пападопулос.

Мета приїзду делегації – "розвиток двосторонніх відносин, реалізація спільних гуманітарних проектів".

"Фінансування візиту здійснюватиметься з міського бюджету Євпаторії (Крим), проектом опікуються структурні підрозділи ФСБ РФ в окупованому Криму", - розповів Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, делегація зі США, у складі якої були представники американського Центру громадянських ініціатив на чолі з президентом і засновником цієї організації Шерон Теннісон, перебувала в березні в окупованому Криму.