Стало відомо, хто вбив українських офіцерів-зрадників кримської "Альфи" у Росії (фото)

Сьогодні керівництво ФСБ Севастополя повісило у своїй головній будівлі оголошення про вбитих у Дагестані зрадників України Ракицького і Байбутлова. Журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook опублікував фото.

Так, зрадник України, колишній офіцер СБУ підполковник Денис Ракицький був начальником відділку у Центрі спеціального призначення ФСБ Криму. А зрадник Олександр Байбутлов, також колишній офіцер СБУ - начальником групи цього ж центру. Вони не служили в СРСР, вони навчалися в Україні й присягали Україні і стали зрадниками. Ракицький заслужив в окупантів відзнаку "За хоробрість", їх обох нагородили за зраду медаллю "За повернення Криму".

"О 6:30 ранку 28 серпня в селищі Балюрт Хасавюртівського району Дагестану група ЦСН ФСБ проводила обшуки за низкою адрес, у тому числі в будинку Алі Батраєва - його рідний брат був раніше вбитий ФСБ, і відтоді будинок перебував під наглядом російської агентури. Справа була небезпечною, і тому російське командування відправило на обшук групу з Криму - росіяни змушують зрадників дорого відпрацьовувати свої гріхи", - розповів журналіст.

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За інформацією Бутусова, Ракицький і Байбутлов разом зайшли до підвалу будинку. У підвалі в укритті перебував відомий учасник чеченського опору 42-річний Дахман Шабанов. Алі Батраєв переховував його у своєму підвалі, розуміючи смертельний ризик, але коли спецназ ФСБ ввірвався з обшуком, він нічого їм не видав.

"Шабанов міг здатися у полон, адже з підвалу виходу не було, його виявлення означало неминучу загибель. Але здаватися карателям Шабанов не став, і холоднокровно пішов на смерть. Зі свого автомата Дахман знищив на місці обох зрадників Ракицького і Байбутлова. Після цього підвал закидали гранатами", - пише журналіст.

У свою чергу, беззбройного Алі Батраєва ФСБ розстріляла на місці.

"Вони (Ракицький й Байбутлов, - Ред.) зрадили честь та совість - і доля наздогнала їх кулями у Дагестані. Цей закономірний кінець - ганебний урок всім зрадникам України", - підсумував Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, у Росії вбили офіцерів кримської "Альфи", які зрадили Україну.