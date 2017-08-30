"Як швидкісний поїзд": актори "Гри престолів" розповіли про сексуальну сцену своїх героїв

Актори популярного серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк і Кіт Харрінгтон поділилися враженнями від сексуальної сцени між своїми героями – Дейенеріс Таргаріен і Джоном Сноу. Про це зірки розповіли в ролику, який опублікувало видання People.

Емілія і Кіт зізналися, що їм знадобилося багато часу, щоб знятися в ліжку. Адже між героями є спорідненість, а сексуальні стосунки – це інцест, передає "24 Канал".

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"Я думаю, що ще на півдорозі сезону всі чудово розуміли неминучість того, що Джон і Дейенеріс опиняться в ліжку", - говорить Харрінгтон.

А Емілія додала, що для неї це було "просто дивно".

Фанати вважають, що в новому сезоні Дейенеріс завагітніє.

"Я думаю, що вони (герої) знають, що це неправильно. Я думаю, вони знають, що це спричинить проблеми. Але це той випадок, коли ти раптово відчуваєш глибокі почуття до когось, і ви стільки переживаєте разом. Це як швидкісний поїзд летить повз", – зазначив Харрінгтон.

"І ти не можеш зупинити те, що відбувається", – додав актор.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 27 серпня вийшла остання серія сьомого сезону. Восьмий і останній сезон "Гри престолів" повинен вийти в 2019 році.