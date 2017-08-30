Кличко: ми робимо все, щоб медзаклади столиці були сучасними і надавали якісну допомогу

Столична влада робить усе, щоб медичні заклади столиці стали сучасними та надавали якісні послуги. Про це завив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в «Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району.

За словами Віталія Кличка, завдання столичної влади – вивести медицину із того незадовільного стану, в якому вона знаходиться, передає прес-служба КМДА.

«Сьогодні ми відкриваємо амбулаторію загальної практики-сімейної медицини сучасного європейського зразка у рамках пілотного проекту з реформування медичної галузі столиці. У місті сьогодні багато медичних закладів, які необхідно привести до ладу. І ми докладаємо максимум зусиль, щоб зробити медичні заклади столиці сучасними і такими, де надають якісну допомогу та послуги», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що донедавна тут була стара поліклініка, а сьогодні, по суті, новий медичний заклад.

«І це – не лише ремонт, який був зроблений, а й нова система надання медичних послуг. Я можу сказати, що це європейські стандарти обслуговування пацієнтів», – сказав Віталій Кличко.

Читайте такожУже звільнено більше 50 паркувальників, які вимагали у водіїв гроші - Кличко

На проведення капітального ремонту та закупівлю обладнання й устаткування амбулаторії з міського бюджету було виділено майже 3,5 млн грн. Амбулаторія обслуговуватиме до 14 тисяч мешканців Подільського району. Тут застосовуватимуться сучасні методи дослідження. Окрім того, запроваджена система «Електронна медицина» та значно поліпшені умови праці для медпрацівників закладу.

Сучасне оснащення амбулаторії дозволить робити скринінгові дослідження, у тому числі вимірювання рівня цукру, холестерину та консультування на ВІЛ-інфекцію тощо. В амбулаторії працюють 6 лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікар кабінету «Здорової дитини», завідуючий амбулаторією і медичні сестри, реєстратори та молодший персонал. Мер Києва підкреслив, що загалом у Києві таких амбулаторій понад 30.

Віталій Кличко також нагадав, що наприкінці минулого року низку медзакладів Подільського району підключили до електронної системи Helsi, серед яких і амбулаторія, що відкрилася.

«Така електронна черга зручна як для лікарів, так і для пацієнтів. Пацієнти можуть записатися на прийом до лікаря на час, коли їм зручно, і при цьому не виходити з дому і не чекати у чергах. Так само лікарі можуть ефективніше витрачати свій робочий час», – додав мер Києва. Окрім того, зауважив Віталій Кличко, пацієнти можуть самостійно обрати лікаря, до якого хочуть потрапити на прийом, а лікар отримує зарплату, враховуючи кількість осіб, які до нього звернулися.

«Це – здорова конкуренція. У такий спосіб підвищується рівень медичного обслуговування та якість послуг», – наголосив Віталій Кличко.

Щодня система дозволяє записуватись на прийом до лікарів понад 800 пацієнтам – мешканцям Подолу. І нею вже скористались понад 35 тисяч жителів району.

Віталій Кличко також підкреслив, що реформування медицини є одним із пріоритетів для столичної влади, оскільки здоров’я – це найдорожче, що є у кожної людини. Він наголосив, що цього року видатки на фінансування галузі охорони здоров’я у столиці були значно збільшені. І загальна сума сягає понад 8,9 млрд грн.