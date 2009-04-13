Ющенко каже, що українці знову понесли гроші у банки

У квітні поточного року зафіксовано позитивну динаміку припливу банківських депозитів від населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на координаційній нараді за участю прем`єр-міністра України, голови Верховної Ради, голови Національного банку України і керівника місії МВФ, яка зараз працює в Україні.

За словами В.ЮЩЕНКА, відплив депозитів від населення у жовтні 2008 року становив 2,220 млрд. дол., у листопаді-грудні було виведено 700-750 млн. дол., у лютому 2009 року – 600 млн. дол., у березні – 293 млн. дол.

За минулі дні квітня зафіксовано позитивну динаміку припливу депозитів від населення у банківську систему.

“За період з жовтня минулого року з банківської системи в цілому виведено 91 млрд. ресурсів фізичних і юридичних осіб... Як тенденція це було більш характерне у жовтні і в листопаді, але і в інших місяцях виведення ресурсів продовжувалося, сьогодні воно практично припинилося”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, з 91 млрд. грн. ресурсів, які були виведені, 24 млрд. були компенсовані за рахунок зменшення заборгованості клієнтів, а чистий відплив ресурсів з фінансового сектора України за останній час становив 71,6 млрд. грн.

Єдиним джерелом компенсації втрати ресурсів банками країни став Національний банк України.

За період кризи він рефінансував комерційні банки на загальну суму 71,8 млрд. грн.