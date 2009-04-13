У Молодому театрі відбудеться творча зустріч з Янушем Ґловацьким

До Києва завітав відомий польський драматург Януш Ґловацький. Привід для відвідин Ґловацьким України вагомий і приємний: львівське видавництво "Астролябія" випускає у світ український переклад його автобіографічної книжки "З Голови".

У вівторок 14 квітня в Київському Молодому театрі пройде творча зустріч з відомим драматургом і презентація книги. Вестиме її художній керівник Молодого театру, режисер Станіслав Мойсеєв, а на сцені крім самого пана Ґловацького виступлять перекладач Олександр Ірванець, директор видавництва "Астролябія" Олег Фешовець, представники Польського інституту в Києві. Початок зустрічі - о 19 годині. Квитки – у касах театру.