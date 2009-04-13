На мера Ужгорода скоєно збройний напад

21:46, 13 квітня 2009
Суспільство
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"Я тебе дістану!"

Сергій РАТУШНЯК
На мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА сьогодні було вчинено збройний напад.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник міського голови Ужгорода Олег ПОДЕБРІЙ.

За його словами, напад було вчинено сьогодні о 18.05 поблизу будівлі хімічного факультету Ужгородського національного університету, де будівельники ремонтують частину дороги.

«Мер міста, повертаючись з роботи додому, спеціально зупинився в цьому місці, аби проконтролювати хід виконання робіт. Там і стався інцидент», - уточнив О.ПОДЕБРІЙ.

За його словами, саме в цей час невідомий з криками «Я тебе вб’ю!» та «Я тебе дістану!» кинувся на міського голову. У руках нападника, за свідченнями сотень очевидців, а також за словами самого С.РАТУШЯКА, був пістолет.

“Наразі поки що мені невідомо, чи це була бойова зброя, чи зброя для стріляння гумовими кулями, тільки напевне відомо, що зброя справжня», — зауважив речник мера.

Нападника знешкодили сам С.РАТУШНЯК та його охорона. Мер міста, за словами О.ПОДЕБРІЯ, перебуває у відмінній фізичній формі, що й допомогло йому справитися зі злочинцем.

Затриманого нападника доставили до Ужгородського міського відділу міліції. За словами О.ПОДЕБРІЯ, мер міста подав до міліції заяву про напад і дав свідчення.

Особа нападника наразі поки ще невідома.

Обставини й деталі нападу уточнюються, повідомив О.ПОДЕБРІЙ.

 

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