Нацбанк визначив періодичність валютних інтервенцій

Національний банк України визначив періодичність проведення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку України в другому кварталі 2009 року.

У постанові НБУ №205 від 9 квітня, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, наголошується, що, «враховуючи необхідність подальшого посилення стабілізаційних тенденцій на міжбанківському валютному ринку», Нацбанк встановив наступну періодичність проведення валютних інтервенцій на міжбанку: за єдиним встановленим курсом – кожного понеділка, а також по вівторках і четвергах – залежно від ситуації на валютному ринку; у формі валютних аукціонів – щосереди і, за необхідності, у п`ятницю.