Продюсера The Beatles визнали винним у вбивстві

Суд визнав музичного продюсера Філа Спектора винним в умисному вбивстві актриси Лани Кларксон, повідомляє Лента.ру з посиланням на АР. Згідно з законами США, покарання за подібний злочин може скласти від 15 років позбавлення волі до довічного терміну ув`язнення.

На обговорення вироку у присяжних пішло близько 30 годин. При цьому у них був вибір визнати Спектора невинним, винним в неумисному або умисному вбивстві.

Вирішальне значення мали свідчення п`яти інших жінок, яким Спектор у різний час погрожував зі зброєю в руках, а одну з них він навіть тримав як полонянку у себе удома. Особистий шофер Спектора також стверджував, що відразу після скоєння злочину той зізнався в тому, що "вбив людину". Тим часом, Спектор в суді заперечував свою провину, а його адвокати стверджували, що жінка скоїла самогубство.

Спектор був арештований в лютому 2003 року, після того, як в його особняку в передмісті Лос-Анджелеса була знайдена мертвою 41-річна актриса Лана Кларксон. Перший процес над продюсером відбувся в 2007 році і завершився безрезультатно, після чого відбулося повторне розслідування і розгляд справи.

Філ Спектор відомий тим, що працював з групою The Beatles, Тіною Тернер та іншими знаменитими музикантами. Він також вперше використав техніку запису, що одержала назву "стіна звуку".