Продюсера The Beatles визнали винним у вбивстві
Присяжні засідали 30 годин
|Філа Спектор
На обговорення вироку у присяжних пішло близько 30 годин. При цьому у них був вибір визнати Спектора невинним, винним в неумисному або умисному вбивстві.
Вирішальне значення мали свідчення п`яти інших жінок, яким Спектор у різний час погрожував зі зброєю в руках, а одну з них він навіть тримав як полонянку у себе удома. Особистий шофер Спектора також стверджував, що відразу після скоєння злочину той зізнався в тому, що "вбив людину". Тим часом, Спектор в суді заперечував свою провину, а його адвокати стверджували, що жінка скоїла самогубство.
Спектор був арештований в лютому 2003 року, після того, як в його особняку в передмісті Лос-Анджелеса була знайдена мертвою 41-річна актриса Лана Кларксон. Перший процес над продюсером відбувся в 2007 році і завершився безрезультатно, після чого відбулося повторне розслідування і розгляд справи.
Філ Спектор відомий тим, що працював з групою The Beatles, Тіною Тернер та іншими знаменитими музикантами. Він також вперше використав техніку запису, що одержала назву "стіна звуку".