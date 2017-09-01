Усміхнені та у вишиванках: як в українських школах відзначили початок нового навчального року (фоторепортаж)

1 вересня в школах по всій Україні відбулося Свято першого дзвоника. Зокрема, в школах пройшли урочисті лінійки та перші уроки. Наприклад, у Львові під час першого уроку вирішии приділити увагу екологічній тематиці, а саме сортуванню сміття.

Слід зазначити, що для багатьох школярів приходити 1 вересня до школу в вишиванках вже стало традицією.

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При цьому на урочистостях у Харкові побував президент України Петро Порошенко, який прийняв участь у церемонії відкриття нової школи, під час якої не забув похвалитися і своїми шкільними оцінками,

"Дорогі діти, я бажаю вам, вчіться, будь ласка, на «відмінно». Можу наголосити, що в мене за 10 років навчання не було жодної «четвірки». Впевнений, що на сьогоднішній день в цій школі можна вчитися так само, або навіть і краще", - заявив Порошенко.

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А ось мер Києва Віталій Кличко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман у День знань відкрили новозбудований навчально-виховний комплекс "Ерудит" у Солом’янському районі столиці.

Крім того, урочисті лінійки з нагоди початку нового навчального року відбулися і в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, в якому знову збільшилася кількість учнів.

Зазначимо, як зазначає ТСН, цього року перший шкільний дзвоник пролунав для понад 400 тисяч першокласників. Водночас цьогоріч на учнів чекає низка нововведень. Зокрема, школи тепер самі можуть обирати, коли розпочинати новий навчальний рік. Але майже усі вирішили традицію не міняти і зібралися 1 вересня.