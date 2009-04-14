Під вікнами Луценка поставили Жеглова і Шарапова (фото)

11:24, 14 квітня 2009
Суспільство
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"На плечі опера - завжди удача"

Сьогодні у Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України на честь 90-річчя створення карного розшуку відкрито бронзову скульптурну композицію «Місце зустрічі змінити не можна».

Як передає кореспондент УНІАН, композиція представляє собою фігури відомих кінематографічних героїв однойменного фільму - Гліба Жеглова та Володимира Шарапова.

Як зазначив під час урочистого відкриття композиції заступник міністра МВС України Володимир ЄВДОКИМОВ, «ми ще не встигли відкрити композицію, як вже з’явилася прикмета - торкнутися плеча наших героїв і прошепотіти їм на вухо все найпотаємніше, і воно обов’язково збудеться, оскільки на плечі опера завжди знаходиться вдача».

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що у нього і у його колег немає сумніву, що це місце стане одним з улюблених для молодят, які уклали шлюб.

«Закоханих ми будемо вітати, а туристів охороняти», - сказав він.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що «сьогодні свято усіх тих, хто пішов у найвідоміший підрозділ МВС – карний розшук… Сподіваюсь, що ця композиція біля МВС завжди буде нагадувати працівникам міліції про те, що крадій повинен сидіти в тюрмі».

За словами міністра, «жодної бюджетної копійки» не було витрачено на створення цієї композиції, кошти були від ветеранських організацій органів внутрішніх справ, добровільні внески співробітників міліції.

Фото УНІАН

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