Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн., продають – по 8,06 грн. Порівняно з 13 квітня курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 7,85-8,01 грн., із продажу – 8,01-8,10 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,53 грн., що на 0,8% дорожче, ніж 13 квітня, продають – по 10,82 грн., що на 0,4% дорожче. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,35-10,65 грн., із продажу – в межах 10,63-11,00 грн.

Курс купівлі-продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо змінився, порівняно з 13 квітня, і становить у середньому 0,2208/0,2467 грн. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,237 грн., із продажу – 0,236-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 7,97 грн., продають – по 8,05 грн. (курси дещо змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,58 грн., що на 0,8% дорожче, порівняно з 13 квітня, курс продажу – 10,78 грн., майже без змін.

Курс купівлі-продажу російського рубля в середньому по київських банках майже не змінився, порівняно з 13 квітня, і становить 0,2194/0,2502 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,00/8,05 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/8,10 грн., євро – 10,30/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,90/8,035 грн., євро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 14 квітня, становить 7,70, до євро – 10,22021, до російського рубля – 0,22994.