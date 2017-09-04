Справа про розкрадання грошей на проект "Стіна" дійшла до суду

Військова прокуратура Центрального регіону заявила про направлення до суду обвинувального акту у справі про розкрадання коштів під час втілення так званого проекту «Стіна».

Читайте такожГенпрокуратура не розкриває подробиць розслідування про розкрадання грошей на "Стіну"«Оболонський районний суд міста Києва розглядатиме кримінальне провадження за обвинуваченням військовослужбовців структурних підрозділів Державної прикордонної служби, стосовно вимагання у підприємця «винагороди» за нестворення перешкод під час виконання умов договору щодо будівництва об’єкту «Євростіна», а саме підписання актів приймання – передачі виконаних робіт, перерахування коштів комерційному товариству за договором та нерозірвання договірних відносин з комерційним підприємством», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно, причетних до розкрадання коштів так званого проекту «Стіна». Серед затриманих – службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників. Того ж дня затримали ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника. У березні 2016 року НАБУ розпочало кримінальне провадження за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна». За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн.