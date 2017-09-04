СБУ дала відповідь щодо режисера фільму "Москва сльозам не вірить", який допомагав бойовикам "ДНР" (документ)

Служба безпеки України ще в березні 2016 року заборонила в'їзд до України відомому російському режисерові Володимиру Меньшову, який надавав матеріальну підтримку бойовикам "ДНР" й виступав з відвертими антиукраїнськими висловлюваннями. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Апострофа".

Також у спецслужбі представили відповідь, чи відкривалося щодо Меньшова кримінальне провадження за фактом передачі ним на Донбас мільйона рублів у квітні 2017 року.

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"За інформацією, наданою СБ України на Ваш запит від 28 серпня ц. р. компетентними підрозділами, повідомляємо, що за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 31.08.2017 року слідчими органів безпеки повідомлення про підозру вказаною Вами особі не відбувалося. У березні 2016 року Службою безпеки України було прийнято рішення про заборону на в'їзд в Україну вказаному Вами громадянину РФ строком на п'ять років", - відповіли в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що режисер і актор Володимир Меньшов передав мільйон рублів "на допомогу" бойовикам Донбасу.

Гроші режисер відомих фільмів "Москва сльозам не вірить" і "Любов і голуби" відправив через Захара Прилєпіна – письменника, який воює проти України на боці "ДНР".