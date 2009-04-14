МВФ відзначає прогрес у переговорах щодо українських банків

Глава місії МВФ в Україні Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ відзначила прогрес в процесі переговорів Фонду з Нацбанком і Міністерством фінансів України відносно початку рекапіталізації українських банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам після закінчення засідання Кабінету міністрів України, на якому була присутня.

«Можу відзначити, що ми досягли значного прогресу на цьому шляху», - сказала вона.

При цьому глава місії МВФ зазначила, що дискусії з цього питання з НБУ і Мінфіном будуть продовжені.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня ц.р. Кабінет міністрів і Нацбанк України прийняли спільну постанову про вдосконалення порядку рекапіталізації проблемних комерційних банків. Про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабміні.

«По суті, йдеться про викуп урядом контрольних пакетів акцій таких банків. Сьогодні ми таку постанову прийняли, і після того, як вона буде опублікована, у нас будуть всі можливості для того, щоб уряд мав можливість придбати такі банки і захистити людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

13 квітня на координаційній нараді Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО і голову Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА впродовж двох днів спільно виробити єдиний механізм рекапіталізації банків.

Перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ 13 квітня повідомив журналістам, що в Україні сьогодні 26 банків відповідають критеріям, за яких може проводитися рекапіталізація. Він уточнив, що має на увазі показники системності банку, а саме обсяг вкладів не менш як 1% і обсяг активів більш як 2% від загального обсягу по банківській системі країни.

За словами А.ШАПОВАЛОВА, сьогодні готуються до рекапіталізації близько 7 банків, при цьому він не виключив, що їх кількість зменшиться.

Він зазначив, що в НБУ також вважають за доцільне конкретизацію умови, за яких держава може брати участь в капіталі комерційного недержавного банку. Як приклад А.ШАПОВАЛОВ назвав умову, що рекапіталізуватися будуть ті банки, які реструктуризували свої зобов`язання перед зовнішніми і внутрішніми кредиторами, тощо.