Нацрада по ТБ не знайшла свого шефа, щоб звільнити
19:46, 14 квітня 2009Суспільство
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Звільнили першого заступника
|Ігор Курус
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацради з телерадіомовлення.
Відкритим голосуванням на цю посаду призначено Андрія МИРОШНІЧЕНКА.
Питання про розгляд заяви Віталія ШЕВЧЕНКА про звільнення з посади голови Національної ради перенесено у зв’язку з його відпусткою.
Як повідомляв УНІАН, 8 квітня, В.ШЕВЧЕНКО оголосив про намір подати у відставку з посади голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Причини свого рішення В.ШЕВЧЕНКО коментувати відмовився.
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