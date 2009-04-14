Нацрада по ТБ не знайшла свого шефа, щоб звільнити

Члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення сьогодні на засіданні задовольнили заяву Ігоря КУРУСА про його звільнення з посади першого заступника голови Національної ради.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацради з телерадіомовлення.

Відкритим голосуванням на цю посаду призначено Андрія МИРОШНІЧЕНКА.

Питання про розгляд заяви Віталія ШЕВЧЕНКА про звільнення з посади голови Національної ради перенесено у зв’язку з його відпусткою.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня, В.ШЕВЧЕНКО оголосив про намір подати у відставку з посади голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Причини свого рішення В.ШЕВЧЕНКО коментувати відмовився.