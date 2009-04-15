Світові ціни на нафту знизилися

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 14 квітня на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у травні склали: у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 51,96 (-0,18) дол./бар.; у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 49,41 (-0,64) дол./бар.

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